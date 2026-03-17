Una candidatura a capitale della cultura 2028 si basa su tre pilastri fondamentali: arte, economia e ambiente. Questi elementi rappresentano le direttrici principali su cui si sostiene il progetto. La proposta, sviluppata in vista dell’evento, si concentra sulla valorizzazione di questi settori attraverso iniziative e interventi specifici. La candidatura mira a rafforzare l’identità culturale della città e a promuovere il suo sviluppo.

Sono tre i pilastri su cui si appoggia con forza la candidatura di Massa a capitale della cultura 2028. Nel suo intervento alla Camera di commercio di Carrara, Irene Sanesi (nella foto), responsabile del dossier della candidatura, ha delineato l’architettura strategica della proposta, costruita attorno a tre grandi direttrici trasversali. La prima riguarda il welfare culturale, inteso come leva per il benessere individuale e della comunità che ha alla base la cultura. Gli strumenti a disposizione sono l’arte (visiva e performativa) e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, utilizzati tramite un’alleanza strategica tra professionisti della cultura, della sanità, del terzo settore e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un dossier costruito su tre pilastri. Alleanza fra arte, economia e ambiente

Articoli correlati

Leggi anche: Stati Generali dell’Ambiente: evento a Messina: focus su acqua, dissesto idrogeologico ed economia c

Ambiente, Confeuro aderisce all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo SostenibileSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...

Approfondimenti e contenuti su Un dossier costruito su tre pilastri...

Discussioni sull' argomento Un dossier costruito su tre pilastri. Alleanza fra arte, economia e ambiente; Lexant e NLC Abogados siglano un’alleanza strategica; L'alleanza Usa-Europa non tornerà mai più come prima. Ed è un bene. Parla l'esperta; AVS - ALLEANZA VERDI SINISTRA: BONELLI CONSEGNA A MELONI DOSSIER FACT CHECKING SU FALSITÀ SULL’ENERGIA.

Un dossier costruito su tre pilastri. Alleanza fra arte, economia e ambienteSono tre i pilastri su cui si appoggia con forza la candidatura di Massa a capitale della cultura 2028. Nel suo intervento alla Camera di commercio di Carrara, Irene Sanesi (nella foto), responsabile ... lanazione.it

Il presidente incalza gli altri Paesi: «Possiamo fare anche a meno di loro, ma in quel caso per l'Alleanza Atlantica ci sarebbe un futuro molto negativo» - facebook.com facebook

Sul gas russo torna la cara, vecchia alleanza gialloverde. Come ti sbagli. Ci puoi rimettere l’orologio x.com