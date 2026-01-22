Un nuovo indice matematico individua gli errori silenziosi dell’Ia in sanità e in aviazione

Un nuovo indice matematico permette di individuare gli errori silenziosi dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e aeronautico. Questi errori, spesso non immediatamente evidenti, possono infiltrarsi nei dati clinici e influenzare le decisioni nel tempo. La tecnologia, se correttamente monitorata, può contribuire a migliorare la sicurezza e l’efficacia delle applicazioni critiche, riducendo i rischi legati a eventuali malfunzionamenti nascosti.

Un errore diagnostico generato da un sistema di intelligenza artificiale può non produrre effetti immediati, ma entrare nei dati clinici e propagarsi nel tempo all'interno delle reti sanitarie digitali. È questo uno dei principali rischi evidenziati da un nuovo studio italiano pubblicato sulla.

