Recentemente si è diffusa l’allerta sul malware Coruna, un software dannoso che colpisce dispositivi Apple come iPhone e Mac. Questa minaccia si attiva quando l’utente visita un sito web compromesso e clicca su link o contenuti infetti, causando l’infezione del dispositivo. Gli esperti sottolineano come questa vulnerabilità possa rappresentare un rischio concreto per la sicurezza dei dati personali e delle informazioni archiviate sui dispositivi Apple.

Nuovi attacchi, falle "zero click" e dispositivi non aggiornati. Vi spieghiamo cosa sta succedendo agli apparati di Apple e le regole per difendersi da possibili intrusioni nei telefoni e nei computer. I consigli di Gabriele Turcan e Marco Crestan. Ecco cosa abbiamo scoperto Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Negli ultimi tempi si parla molto, tra utenti e addetti ai lavori dell'ecosistema Apple, del malware Coruna, identificato come una minaccia informatica tanto seria quanto subdola, che riesce a infettare un dispositivo nel momento in cui l'ignaro utente clicca su un sito web già compromesso. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Come fermare il primo virus che "buca" iPhone e Mac (come funziona e quali sono i veri pericoli)

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