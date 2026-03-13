A Coruna, un virus informatico chiamato omonimo, ha colpito dispositivi iPhone e prodotti Apple, sottraendo dati sensibili con un solo clic. La sua diffusione interessa milioni di utenti in tutto il mondo, mentre si ipotizza che possa essere sfuggito da un laboratorio americano. La minaccia si concentra sulla capacità del malware di penetrare facilmente nei dispositivi Apple.

Una certezza e un’ipotesi: nel primo caso c’è un virus informatico molto potente, chiamato Coruna, è in grado di sottrarre, con un solo clic, dati sensibili dai dispositivi iPhone (e più in generale dei prodotti Apple) di milioni di persone nel mondo. Nel secondo caso si ipotizza che questo malware possa essere stato prodotto dai servizi americani per spiare i russi ma poi finito nelle mani sbagliate. Di cosa si tratta. Al di là del potenziale spionaggio internazionale, Google Threat Intelligence Group (GTIG) ha diramato una lunga nota spiegando nel dettaglio quello che viene chiamato il “misterioso viaggio di un potente exploit kit iOS”. Nel dettaglio, a essere presi di mira sono le versioni dalla 13. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coruna, cos’è il virus che colpisce gli iPhone e potrebbe essere sfuggito da un laboratorio americano

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