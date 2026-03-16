Ladri in una sala scommesse | rubati denaro e gratta e vinci

Nel weekend, una sala scommesse a Sarno è stata presa di mira da dei ladri che hanno rubato circa 8000 euro tra denaro e gratta e vinci. I malviventi sono entrati nella struttura e hanno portato via il bottino senza lasciare tracce visibili. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini.

Assalto da una sala scommesse a Sarno, lo scorso weekend: ladri portano via bottino da circa 8000 euro. E' accaduto in via Matteotti, dove un centro scommesse è stato preso di mira da una banda di ladri. Dopo aver forzato l'ingresso, ignoti hanno fatto irruzione all'interno e rubato denaro e gratta e vinci. Sull'episodio sta indagando la polizia del commissariato di Stato. Al vaglio le telecamere di sorveglianza. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tragico incidente a Montecorice: positivo al test antidroga il conducente del furgone con cui si è scontrata l'auto delle vittime 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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