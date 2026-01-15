Colpo di scena Inter gli addii sono due | Chivu non se l’aspettava proprio
Christian Chivu si prepara a vivere un momento di importante cambiamento, con due calciatori chiusi in un'operazione di mercato che potrebbe modificarne la rosa. La seconda notizia, inaspettata, aggiunge ulteriore incertezza al futuro della squadra. Questi sviluppi rappresentano un nuovo capitolo per l’Inter, che dovrà affrontare le prossime sfide con una rosa rinnovata e pronta a confermarsi ai vertici.
Il calciomercato continua ancora per qualche giorno in attesa che le squadre possano chiudere le ultime trattative, ad organico ormai completo e senza altri stop prima di giugno quando scadranno molti contratti e ci sarà molta carne messa al fuoco da parte delle varie squadre. Tra queste c’è anche l’Inter di Christian Chivu che deve rafforzarsi in vista di una seconda parte di campionato in cui si punta, senza mezze misure, allo scudetto finale. Nel frattempo si sta verificando un fenomeno interessante: dalla Turchia, molti team – primi tra tutti i più forti ossia Fenerbahce e Galatasaray – si stanno letteralmente avventando su molti calciatori italiani, tentando di tirarli in ballo nel campionato turco dove, alla pari dei vari campionati arabi ed americani, la competizione non sarà così elevata ma gli stipendi lo sono eccome. 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Colpo di scena al Grande Fratello: ecco chi rischia grosso e nessuno se l’aspettava
Leggi anche: Il post Chivu è già deciso, colpo di scena sulla panchina dell’Inter
“Andrà all’Inter”, colpo di scena: annuncio improvviso | Calciomercato; Calciomercato, Lookman colpo di scena: Atalanta addio a gennaio, vicino l'accordo - Rumor; Colpo di scena: il Tottenham vicinissimo a Conor Gallagher, le cifre. Niente Aston Villa; Il Gala tra Koop e Frattesi ?? Nkunku, addio lontano! Il mercato di oggi ??.
Addio Frattesi, colpo di scena inaspettato: ultim’ora in casa Inter - Colpo di scena importante sulla possibile cessione di Davide Frattesi: la svolta potrebbe arrivare molto presto. spaziointer.it
Calciomercato, Lookman colpo di scena: Atalanta addio a gennaio, vicino l'accordo - Rumor - L'estate del calciomercato era stata all'insegna della telenovela Lookman: l'attaccante era sembrato a un passo dal vestire la maglia dell'Inter, con cui aveva trovato un accordo, ma l'Atalanta non ha ... affaritaliani.it
Inter, colpo di scena su Calhanoglu: la decisione della società - Colpo di scena sul fronte Hakan Calhanoglu: dopo le voci circolate in estate, arriva la decisione da parte dell'Inter. spaziointer.it
Arriva il colpo di scena: Trombetta si è dimesso dalla carica di sindaco https://ebx.sh/MYNWVi - facebook.com facebook
C'è un grande colpo di scena per quello che riguarda le condizioni di Niclas Fullkrug. Nella giornata di ieri si è appresa la notizia del suo problema al piede che rischiava di tenerlo fuori almeno due settimane. Oggi invece, si parla x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.