Colpo di scena Inter gli addii sono due | Chivu non se l’aspettava proprio

Christian Chivu si prepara a vivere un momento di importante cambiamento, con due calciatori chiusi in un'operazione di mercato che potrebbe modificarne la rosa. La seconda notizia, inaspettata, aggiunge ulteriore incertezza al futuro della squadra. Questi sviluppi rappresentano un nuovo capitolo per l’Inter, che dovrà affrontare le prossime sfide con una rosa rinnovata e pronta a confermarsi ai vertici.

Il calciomercato continua ancora per qualche giorno in attesa che le squadre possano chiudere le ultime trattative, ad organico ormai completo e senza altri stop prima di giugno quando scadranno molti contratti e ci sarà molta carne messa al fuoco da parte delle varie squadre. Tra queste c’è anche l’Inter di Christian Chivu che deve rafforzarsi in vista di una seconda parte di campionato in cui si punta, senza mezze misure, allo scudetto finale. Nel frattempo si sta verificando un fenomeno interessante: dalla Turchia, molti team – primi tra tutti i più forti ossia Fenerbahce e Galatasaray – si stanno letteralmente avventando su molti calciatori italiani, tentando di tirarli in ballo nel campionato turco dove, alla pari dei vari campionati arabi ed americani, la competizione non sarà così elevata ma gli stipendi lo sono eccome. 🔗 Leggi su Sportface.it

