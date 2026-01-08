Rocco Siffredi nessuno se l’aspettava | l’annuncio bomba poco fa

Rocco Siffredi, figura nota nel panorama del cinema per adulti, ha sorpreso ancora una volta annunciando il suo ritorno come attore. Dopo aver consolidato la sua carriera come regista e produttore, questa nuova partecipazione segna un ulteriore capitolo nel suo percorso professionale. L’evento è stato comunicato recentemente, suscitando interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, confermando la sua presenza attiva nel settore.

Il più celebre regista e produttore italiano del cinema per adulti torna (ancora una volta) anche attore. In una intervista a Rocco Siffredi pubblicata da MOW, il divo racconta il senso e gli obiettivi di My Fantasy with Rocco, nuovo progetto digitale che unisce estetica anni '90, centralità dei content creator e un diverso modello produttivo rispetto all'hard tradizionale. A 61 anni, Rocco Siffredi torna davanti alla telecamera dopo aver annunciato più volte, negli anni, il proprio ritiro. Non è la prima volta: aveva già smesso — e poi ricominciato — a 40, 50 e 55 anni. Questa nuova fase nasce però da una scelta consapevole, legata al cambiamento strutturale del settore adult, sempre più dominato dal digitale e dalle piattaforme di autoproduzione.

