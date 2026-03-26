Violento colpo di coda dell' inverno bufera di neve sul Muraglione Crinale ovattato con cartoline natalizie

Un'irruzione improvvisa di maltempo ha portato una forte nevicata sul Muraglione, con raffiche di vento superiori ai 60 kmh e temperature che si sono abbassate significativamente. Le precipitazioni si sono concentrate principalmente su zone collinari, ma sono state rilevate anche in alcune aree urbane. La neve ha coperto il crinale, creando un paesaggio simile a una cartolina natalizia.

Sono gli effetti della violenta irruzione di aria fredda arrivata dall'Artico, annunciata anche attraverso un'allerta meteo della Protezione civile Raffiche di vento oltre i 60 chilometri orari, temperature crollate su valori tipicamente invernali, precipitazioni abbondanti con nevicate a quote collinari, ma a macchia di leopardo sul territorio, e a sorpresa nel cuore della mattinata persino in città. Sono questi gli effetti della violenta irruzione di aria fredda proveniente dall’Artico, annunciata anche da un’allerta meteo della Protezione Civile. Le prime precipitazioni sono arrivate nel cuore della notte, imbiancando subito il passo del Muraglione con una vera e propria bufera di neve. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Violento colpo di coda dell'inverno, bufera di neve sul Muraglione. Crinale ovattato con cartoline natalizie Articoli correlati Violento colpo di coda dell'inverno, bufera di neve sul Muraglione. Fiocchi tra la pioggia in pianuraSono gli effetti della violenta irruzione di aria fredda arrivata dall'Artico, annunciata anche attraverso un'allerta meteo della Protezione civile... Colpo di coda dell'inverno con rischio gelate e neve a quote collinariIntensa perturbazione fredda dal Nord Europa in arrivo da mercoledì sera e nei giorni successivi, sarà responsabile di una fase di freddo tardivo Nei... Approfondimenti e contenuti su Violento colpo Temi più discussi: Violento colpo di coda dell'inverno, bufera di neve sul Muraglione. Fiocchi tra la pioggia in pianura; Inverno in agguato, con la neve che non ti aspetti a fine marzo: meteo oggi e domani; Crollano le temperature e scende la neve: brusco e violento ritorno dell'inverno a partire dalla serata di mercoledì; Neve e pioggia, colpo di coda dell'inverno: l'aria fredda abbassa le temperature. Le previsioni. Un incredibile colpo di coda dell’inverno nel comasco: violenta grandinata sul territorio, strade bianche e disagiA Blevio e Cernobbio strade ricoperte da chicchi di grandine, ma anche tanti allagamenti. Le prime immagini in redazione con i nostri lettori. ciaocomo.it Meteo, classico colpo di coda invernale: giù di 10°C, neve in collina, Vento e onde a 8 metri. Parla TediciPochissimi giorni dopo l'Equinozio di Primavera, la configurazione barica europea sta per imporre un classico colpo di coda invernale, con conseguenze per almeno 3-4 giorni. Il fronte artico norvegese ... ilmeteo.it RAPINA NEL NAPOLETANO Il colpo violento di notte in casa - facebook.com facebook