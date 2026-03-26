Un intenso fronte meteo ha portato una forte nevicata sul Muraglione, accompagnata da raffiche di vento superiori ai 60 chilometri orari e un calo delle temperature che si attestano su valori tipicamente invernali. Le precipitazioni sono state abbondanti, con nevicate a quote collinari e, in alcune zone della pianura, fiocchi di neve mescolati alla pioggia.

Sono gli effetti della violenta irruzione di aria fredda arrivata dall'Artico, annunciata anche attraverso un'allerta meteo della Protezione civile Raffiche di vento oltre i 60 chilometri orari, temperature crollate su valori tipicamente invernali, precipitazioni abbondanti con nevicate a quote collinari e, a tratti, fiocchi misti alla pioggia anche in pianura. Sono questi gli effetti della violenta irruzione di aria fredda proveniente dall’Artico, annunciata anche da un’allerta meteo della Protezione Civile. Le prime precipitazioni sono arrivate nel cuore della notte, imbiancando subito il passo del Muraglione con una vera e propria bufera di neve. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Violento colpo di coda dell'inverno, bufera di neve sul Muraglione. Fiocchi tra la pioggia in pianura

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