Droga nascosta nella spedizione | sequestrato mezzo chilo di hashish

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa mezzo chilo di hashish durante un controllo su una spedizione. La droga era nascosta tra la merce trasportata, e l’operazione si è conclusa con il sequestro del materiale e l’identificazione di chi trasportava la sostanza. L’intervento si è svolto senza incidenti e senza che venissero trovate altre sostanze o persone coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un soggetto di nazionalità italiana, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto a sequestro mezzo chilo di hashish. In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino, nel corso di un servizio per il contrasto ai traffici illeciti, in Forino, notavano un soggetto con precedenti specifici che, con atteggiamento circospetto e furtivo, saliva a bordo della sua vettura, dopo aver prelevato un pacco in un hub di ritiro spedizioni, istallato presso una ricevitoriatabaccheria.