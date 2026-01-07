Colpo allo spaccio sul territorio Sequestrato un chilo di cocaina
Il 2 gennaio, i carabinieri di Bondeno, con il supporto del comando provinciale di Ferrara, hanno sequestrato oltre un chilogrammo di cocaina durante un’operazione condotta in un’abitazione locale. L’intervento si inserisce in un’azione volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, contribuendo alla sicurezza della comunità.
Nel pomeriggio del 2 gennaio i carabinieri di Bondeno, supportati dai carabinieri del comando provinciale di Ferrara, hanno portato a termine un’operazione che ha condotto al sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina all’interno di un’abitazione del territorio. L’intervento è scaturito a seguito di segnalazioni relative a movimenti sospetti e ad un frequente via vai di persone nella zona, da qui l’opportunità di attivarsi per cercare di vederci un po’ più chiaro, e in pochi giorni si è arrivati alla scoperta di un giro di stupefacenti di non poco conto per la provincia estense e per il territorio matildeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
