colpo allo spaccio sul territorio sequestrato un chilo di cocaina

Nel pomeriggio del 2 gennaio i carabinieri di Bondeno, supportati dai carabinieri del comando provinciale di Ferrara, hanno portato a termine un’operazione che ha condotto al sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina all’interno di un’abitazione del territorio. L’intervento è scaturito a seguito di segnalazioni relative a movimenti sospetti e ad un frequente via vai di persone nella zona, da qui l’opportunità di attivarsi per cercare di vederci un po’ più chiaro, e in pochi giorni si è arrivati alla scoperta di un giro di stupefacenti di non poco conto per la provincia estense e per il territorio matildeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

