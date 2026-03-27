Colombia-Francia Amichevole 29-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera alle 21:00 si gioca la seconda amichevole tra la nazionale colombiana e quella francese durante la tournée in America. La squadra francese, guidata dall'allenatore Deschamps, affronta la Colombia di Lorenzo. Le formazioni sono state ufficializzate e sono attese le quote e i pronostici per il match. La partita si svolge in un contesto di preparazione alle competizioni future.

Seconda amichevole in questa tournée americana per la Francia di Deschamps che affronta la Colombia di Lorenzo. Los Cafeteros arrivano con grandi aspettative al prossimo mondiale, dopo aver battuto tutte le grandi e messo insieme una serie di risultati utili consecutivi. Il tecnico ex Bari ha un gruppo solido che si appoggia sull’asse Ospina-Arias-James Rodriguez-Cordoba lontano dai picchi degli anni ’90 ma decisamente più concreto.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Colombia-Francia (Amichevole, 29-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Brasile-Francia (Amichevole, 26-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Amichevole di lusso a FoxboroughAmichevole di lusso al Gillette Stadium di Foxborough con il Brasile di Ancelotti che sfida la Francia di Deschamps vicecampione mondiale uscente. Brasile-Francia (Amichevole, 26-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiAmichevole di lusso al Gillette Stadium di Foxborough con il Brasile di Ancelotti che sfida la Francia di Deschamps vicecampione mondiale uscente. Una raccolta di contenuti su Colombia Francia Amichevole 29 03 2026... Temi più discussi: Dove vedere in tv Brasile-Francia: orario e probabili formazioni dell'amichevole; I bianconeri convocati in nazionale | L'agenda; Convocati Francia, chi c'è della Juve: le scelte di Deschamps tra ritorni ed esclusioni eccellenti; NAZIONALI: I CONVOCATI ROSSONERI. Francia, i convocati di Deschamps per le amichevoli con Brasile e ColombiaSono 26 i calciatori convocati da Deschamps per le amichevoli contro Brasile e Colombia che la Francia giocherà negli Stati Uniti in questa sosta di marzo. Presenti 5 'italiani', non convocati Nkunku, ... sport.sky.it Dove vedere in tv Brasile-Francia: orario e probabili formazioni dell'amichevoleOltre alle gare che contano davvero, come quella dell'Italia contro l'Irlanda del Nord, in cui ci giochiamo la semifinale playoff per sperare ancora nel Mondiale 2026, sono in programma oggi (giovedì ... msn.com Deschamps in vista di Francia Colombia: «Maignan e Rabiot a riposo Ecco cosa era previsto» - facebook.com facebook Colombia- #Francia, #Thuram dal via #Deschamps: "Forse faccio 11 cambi rispetto alla gara col #Brasile" x.com