Venerdì sera al Gillette Stadium di Foxborough si svolge l’amichevole tra Brasile e Francia, con calcio internazionale di alto livello. La partita vede opposte due Nazionali guidate da allenatori di grande esperienza, in una sfida che mette a confronto due delle squadre più quotate del momento. Entrambe le formazioni si preparano a testare le proprie strategie in vista di futuri impegni ufficiali.

Amichevole di lusso al Gillette Stadium di Foxborough con il Brasile di Ancelotti che sfida la Francia di Deschamps vicecampione mondiale uscente. Per Ancelotti prima sfida di cartello in preparazione al mondiale nordamericano che vede come sempre i pentacampeones tra i favoriti per la vittoria finale. Mancano però tante stelle nei convocati tra cui Neymar, Alisson, Rodrygo e Militao. I Bleus sono la nazionale al momento più forte al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brasile-Francia (Amichevole, 26-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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