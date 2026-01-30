Carnevale conto alla rovescia per il debutto

Il Carnevale di Cento sta per partire. Mancano pochi giorni al debutto e l’atmosfera si fa sempre più intensa. I cinque carri sono pronti e pieni di dettagli sorprendenti. Gli artisti lavorano senza sosta per mettere a punto le ultime rifiniture. La città si prepara a vivere una festa che promette emozioni e colori.

Il conto alla rovescia è partito, il tempo stringe e l’adrenalina sale. Domenica parte il Cento Carnevale d’Europa e i 5 carri sono pronti per mostrare sorprese e meraviglie, la creatività è al massimo. Tra pochissimi battiti di cuore, la città si accenderà e il Carnevale tornerà a prendersi la scena, trasformando ogni strada in spettacolo, ogni istante in meraviglia. "Parte questa edizione per la quale abbiamo fatto davvero uno sforzo epocale – dice Riccardo Manservisi (foto) – è stato un bellissimo percorso di avvicinamento e sarà una grande edizione, tempo permettendo, come sempre. Anche dal punto di vista della sicurezza è stato fatto un lavoro perfetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

