Il Carnevale di Cento sta per partire. Mancano pochi giorni al debutto e l’atmosfera si fa sempre più intensa. I cinque carri sono pronti e pieni di dettagli sorprendenti. Gli artisti lavorano senza sosta per mettere a punto le ultime rifiniture. La città si prepara a vivere una festa che promette emozioni e colori.

Il conto alla rovescia è partito, il tempo stringe e l’adrenalina sale. Domenica parte il Cento Carnevale d’Europa e i 5 carri sono pronti per mostrare sorprese e meraviglie, la creatività è al massimo. Tra pochissimi battiti di cuore, la città si accenderà e il Carnevale tornerà a prendersi la scena, trasformando ogni strada in spettacolo, ogni istante in meraviglia. "Parte questa edizione per la quale abbiamo fatto davvero uno sforzo epocale – dice Riccardo Manservisi (foto) – è stato un bellissimo percorso di avvicinamento e sarà una grande edizione, tempo permettendo, come sempre. Anche dal punto di vista della sicurezza è stato fatto un lavoro perfetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, conto alla rovescia per il debutto

Approfondimenti su Cento Carnevale

Il Carnevale di Foiano si avvicina, portando con sé tradizione e convivialità.

Il Carnevale in Toscana si avvicina, portando con sé tradizioni e momenti di convivialità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

E' Carnevale - Canzone per bambini sul carnevale

Ultime notizie su Cento Carnevale

Argomenti discussi: Carnevale, conto alla rovescia per il debutto; Conto alla rovescia per l’esordio del Carnevale 2026 con il Castlein che sarà sindaco per un mese; Conto alla rovescia per l'esordio del Carnevale 2026 con il Castlein che sarà sindaco per un mese; VINOVO – Conto alla rovescia per il carnevale degli Strambicoli.

Carnevale, conto alla rovescia per il debuttoIl conto alla rovescia è partito, il tempo stringe e l’adrenalina sale. Domenica parte il Cento Carnevale d’Europa e ... ilrestodelcarlino.it

Conto alla rovescia per l’esordio del Carnevale 2026 con il Castlein che sarà sindaco per un meseManca davvero poco alla partenza dell’edizione 2026 del Carnevale di Castelnovo di Sotto. nextstopreggio.it

++ COLORI, MUSICA E MAGIA: CONTO ALLA ROVESCIA A FIUME VENETO PER IL CARNEVALE SOTTO LE STELLE ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/fiume-veneto/conto-rovescia-carn - facebook.com facebook