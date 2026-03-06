Il Santuario di Montevergine riaprirà la Domenica delle Palme il 29 marzo | chiuso per una frana da novembre

Il Santuario di Montevergine riaprirà la Domenica delle Palme, il 29 marzo, dopo essere stato chiuso da novembre a causa di una frana. L’abate di Montevergine, don Riccardo Guariglia, ha comunicato la notizia durante un incontro al tavolo tecnico in Prefettura. La riapertura era attesa da tempo e segna la fine del periodo di chiusura per lavori di messa in sicurezza.

