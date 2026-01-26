Centro per l’autismo | parte il bando per occupare i primi posti

È stato pubblicato il bando per l’ammissione a 30 posti semiresidenziali presso il Centro per l’Autismo di Valle. Le domande devono essere presentate entro il 25 febbraio 2026. L’iniziativa, promossa dall’ASL Avellino, mira a garantire servizi di supporto e assistenza alle persone con autismo, nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Via al bando per l’ammissione ai 30 posti semiresidenziali del Centro Autismo di Valle Le domande dovranno essere presentate entro il 25 febbraio 2026 L’Asl Avellino ha pubblicato il bando per l’ammissione ai 30 posti in regime semiresidenziale del Centro per l’Autismo di Valle. In questo modo, l’Azienda sanitaria locale si prepara ad ampliare i servizi sul territorio per le persone con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA). Accedendo all’Albo Pretorio del portale istituzionale dell’Asl, all’indirizzo www.aslavellino.it, e entrando nella sezione Concorsi e Avvisi? Avvisi sarà possibile presentare la propria candidatura ed accedere ai posti disponibili presso il Centro di Contrada Serroni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Centro per l’autismo: parte il bando per occupare i primi posti Approfondimenti su centro autismo Firme per il centro per l’autismo. La campagna parte con le vele È partita la campagna di raccolta firme promossa dal comitato di genitori per la realizzazione di un nuovo centro per l’autismo a Civitanova. Centro per l’autismo, Saiello: "Segnale di responsabilità da parte della nuova amministrazione regionale” Il ripristino della convenzione per il Centro per l’autismo di Avellino rappresenta un passo significativo da parte della nuova amministrazione regionale, evidenziando impegno e responsabilità nel supporto alle famiglie coinvolte. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su centro autismo Argomenti discussi: L'Asl Avellino seleziona con un avviso adulti e adolescenti da assistere nel Centro Autismo di Valle; Centro autismo, superata quota duemila firme; Furto al centro autismo di Livorno, spariti tablet e pc: Senza quegli strumenti, per loro, il mondo torna muto; Furto di tablet al Centro per l'autismo. Inaugurata la nuova area giochi del Centro per l’Autismo di FondaconuovoUno spazio dedicato principalmente ai giovani pazienti con autismo e una luce significativa per il quartiere e la città. Si tratta del nuovo parco giochi inaugurato, nella mattinata di ieri,... Vai al ... 24live.it Ladri in azione di notte al centro per l'autismoLIVORNO : Spazi a soqquadro e tablet rubati. Lo sdegno dell'assessora regionale Monni: Non erano oggetti, ma possibilità concrete di relazione ... toscanamedianews.it Furto al centro per l’autismo, portati via pc e tablet - facebook.com facebook

