Bando ASL Avellino | al via l’ammissione per 30 posti semiresidenziali al Centro Autismo di Valle

L’ASL di Avellino ha aperto il bando di ammissione per 30 posti semiresidenziali presso il Centro per l’Autismo di Valle. La procedura è rivolta a persone interessate a usufruire dei servizi offerti dal centro, che si rivolgono a soggetti con diagnosi di autismo. Per informazioni dettagliate sui requisiti e le modalità di partecipazione, si consiglia di consultare il bando ufficiale pubblicato dall’ASL.

L’ASL Avellino ha pubblicato il bando per l’ammissione ai 30 posti in regime semiresidenziale del Centro per l’Autismo di Valle.In questo modo, l’Azienda sanitaria locale si prepara ad ampliare i servizi sul territorio per le persone con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA). Accedendo all’Albo Pretorio del portale istituzionale dell’ASL, all’indirizzo www.aslavellino.it, e entrando nella sezione Concorsi e Avvisi? Avvisi, sarà possibile presentare la propria candidatura ed accedere ai posti disponibili presso il Centro di Contrada Serroni. La struttura semiresidenziale di Valle potrà ospitare 10 adolescenti, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, e 20 ragazzi maggiorenni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su centro autismo

Dopo oltre venticinque anni di attese e ostacoli, Regione Campania e ASL Avellino hanno dato il via libera alla realizzazione del Centro per l’autismo di Avellino.

È stato pubblicato il bando per l’ammissione a 30 posti semiresidenziali presso il Centro per l’Autismo di Valle.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su centro autismo

Argomenti discussi: Primo master dell’Asl Avellino a Grottaminarda sul Nursing degli accessi vascolari; Grottaminarda (AV) – Al via il primo master per l’alta formazione infermieristica; Truffe via sms, l’allarme dell’Asl di Avellino; Nursing accessi vascolari | master di alta formazione dell’Asl.

Progetti terapeutici riabilitativi, l’Asl Avellino stila l’elenco dei partner co-gestori: ammessi in cinqueL’Asl di Avellino ha pubblicato l’albo dei co-gestori dei progetti terapeutici riabilitativi personalizzati, salute mentale e dipendenze. Sono cinque le società inserite nell'albo, e per Giovanni Es ... corriereirpinia.it

Concorsi pubblici, bandi in scadenza nella settimana dal 12 al 18 Gennaio 2026Sono aperti interessanti concorsi pubblici che scadono a breve. Scopriamo i concorsi in scadenza nella settimana tra il 12 e il 18 Gennaio 2026, i bandi e come presentare domanda. ticonsiglio.com

Furto al centro per l’autismo, portati via pc e tablet - facebook.com facebook