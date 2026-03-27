Collant effetto make-up? Calzedonia vive nel futuro

Calzedonia annuncia il lancio di una nuova linea di collant effetto make-up, progettata per migliorare l’aspetto delle gambe attraverso tecnologie innovative. I nuovi prodotti promettono di correggere e illuminare la pelle, offrendo un risultato estetico simile a quello di un trattamento di bellezza. La collezione sarà disponibile nelle prossime settimane e si rivolge a chi desidera un effetto estetico immediato.

Calzedonia sviluppa una nuova (e rivoluzionaria) idea di collant che non si limita a vestire le gambe, ma anche a correggerle e illuminarle, proprio come farebbe un prodotto beauty. C’è un momento in cui moda e tecnologia si incontrano trasformando i gesti quotidiani in esperienze evolute ed è proprio lì che Calzedonia proietta il suo sguardo, sviluppando soluzioni intelligenti capaci di valorizzare la bellezza autentica senza sovrastrutture. Da questa visione “futuristica” prende forma una nuova idea di collant che non si limita a vestire le gambe, ma anche a correggerle e illuminarle, proprio come farebbe un prodotto beauty. LA NUOVA LINEA... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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