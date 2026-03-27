Calzedonia ha annunciato il lancio del nuovo collant chiamato “Invisible Make Up Effect”. Il prodotto è disponibile in sei tonalità nude ed è caratterizzato da un effetto che ricorda il fondotinta, con una finitura matte. Il collant promette di uniformare le gambe, donando un aspetto naturale. La presentazione si inserisce nella collezione primavera della marca.

Calzedonia presenta il collant Invisible Make Up Effect: 6 nuance nude, effetto fondotinta e finitura matte per gambe uniformi e naturali La primavera di Calzedonia si apre all’insegna della naturalezza con il nuovo collant Invisible Make Up Effect, un’interpretazione innovativa del classico nude pensata per valorizzare la bellezza autentica delle gambe. Un accessorio che si fonde con lo skin-tone come un vero prodotto make-up, ideale per accompagnare il passaggio dall’inverno alla stagione dei look più leggeri. Il collant, 15 denari, è disponibile in sei nuance studiate per armonizzarsi con i diversi toni della pelle. La finitura matte... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Calzedonia lancia il collant “Invisible Make Up Effect”: la primavera si accende di naturalezza

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