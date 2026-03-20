Calzedonia ha lanciato un nuovo modello di collant effetto make-up, progettato per levigare e uniformare la pelle delle gambe. Il prodotto promette di migliorare l’aspetto estetico, offrendo una soluzione facile da indossare per ottenere un risultato più compatto e senza imperfezioni. La novità si rivolge a chi cerca un modo semplice per valorizzare le proprie gambe senza interventi invasivi.

Il nuovo collant effetto make- up firmato Calzedonia è l’ultimo segreto di bellezza per gambe impeccabili. Un alleato invisibile che uniforma, leviga e regala un effetto di colore naturale, perfetto per i primi look leggeri di stagione. Con l’arrivo della primavera torna il desiderio di scoprire le gambe, di indossare shorts, minigonne e abiti leggeri. C’è però sempre quel momento di transizione in cui la pelle non è ancora pronta a essere completamente nuda ed è proprio qui che entra in scena un nuovo alleato di stile, il collant effetto make up capace di unire comfort, sicurezza e un risultato impeccabile. La nuova proposta firmata Calzedonia spazza via tutti i clichè legati al classico collant nude, trasformandolo in un vero gesto beauty quotidiano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Gambe effetto make-up? Arrivano i collant che levigano e uniformano la pelle

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