Questa domenica mattina, alle ore 10, si tiene un nuovo appuntamento della rassegna “Colazione e film” presso il foyer del Cinema Fulgor. La programmazione prevede la proiezione di

Tornano questa domenica mattina gli appuntamenti della rassegna “Colazione e film”: i grandi classici uniti al piacere della colazione (ore 10) nell'elegante foyer del Cinema Fulgor. Domenica 29 marzo l'appuntamento è con: “Porco Rosso” di Hayao Miyazaki e "Creature del cielo" (in versione originale con sottotitoli in italiano) di Peter Jackson. Tra tutti i film di Miyazaki, “Porco Rosso” è forse uno dei più insoliti. Ambientato nel Mediterraneo tra le due guerre, racconta la storia di Marco Pagot, un pilota solitario che vive facendo il cacciatore di taglie nei cieli dell’Adriatico. Ha un aereo rosso, un carattere malinconico e un aspetto curioso: per ragioni mai spiegate del tutto, ha il volto di un maiale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Colazione da grande schermo con "Porco Rosso" di Miyazaki e "Creature dal cielo" di Peter Jackson

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