Peter Jackson ha spiegato perché non torna alla regia di un film di finzione da 12 anni. Il regista ha dichiarato che la perdita di uno dei suoi collaboratori più stimati è stata determinante a mantenere questa distanza dalla regia, influenzando profondamente il suo percorso professionale e personale.

Il regista ha spiegato che la perdita di uno dei suoi più apprezzati collaboratori lo ha portato a rimanere distante così a lungo dalla telecamera. Peter Jackson ha svelato il motivo per cui non torna alla regia da 12 anni, firmando recentemente solo alcuni documentari. Il regista, infatti, ha firmato la sua ultima opera di finzione nel 2014, in occasione di Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate. La spiegazione della lunga pausa nella carriera di Jackson In occasione del ritorno del film Il signore degli anelli - Il ritorno del re nelle sale per festeggiare il 25esimo anniversario dell'uscita nelle sale de La compagnia dell'anello, il regista ha ora spiegato perché è rimasto distante dalla telecamera così a lungo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Peter Jackson svela il motivo per cui da 12 anni non torna alla regia di un film di finzione

Leggi anche: Hai visto tutti i film di Peter Jackson? Eccoli dal peggiore al migliore (compreso Il Signore degli Anelli)

25 Anni di Terra di Mezzo: Come Peter Jackson ha rivoluzionato il CinemaFesteggiando 25 anni di Terra di Mezzo, è importante riconoscere come Peter Jackson abbia trasformato il fantasy in un elemento centrale del cinema moderno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Peter Jackson svela il motivo per cui da 12 anni non torna alla regia di un film di finzione; Il Signore degli Anelli, Peter Jackson rompe il silenzio sugli ultimi rumor; Peter Jackson nega l’esistenza dell’edizione extended-extended de Il Signore degli Anelli; Il signore degli anelli, Viggo Mortensen svela la sua scena preferita: Ma nessuno si offenda.

Viggo Mortensen svela la sua scena preferita de Il signore degli anelli e vi sorprenderàScoprite qual è la scena preferita di Viggo Mortensen, interprete di Aragorn, per la saga de Il signore degli anelli. cinema.everyeye.it

Il signore degli anelli, Viggo Mortensen svela la sua scena preferita: Ma nessuno si offendaA 25 anni dall'uscita del capitolo iniziale della trilogia di Peter Jackson, l'interprete di Aragorn ha svelato la scena che ama di più. msn.com

Il Signore degli Anelli compie 24 anni! Il 18 gennaio, ricorrevano 24 anni dall’uscita nelle sale italiane de La Compagnia dell’Anello, il primo, indimenticabile capitolo della trilogia diretta da Peter Jackson. Nel link qui sotto trovate un articolo dedicato - facebook.com facebook