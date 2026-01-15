Porco Rosso il videogioco ispirato al film di Miyazaki arriva ufficialmente su PlayStation 5

Porco Rosso, il videogioco indie ispirato al film di Miyazaki, è ora disponibile su PlayStation 5. Sviluppato con attenzione ai dettagli, il titolo combina elementi di volo, pirateria e birrerie artigianali. Giocatori e appassionati possono ora vivere un’esperienza unica, che ha già riscosso interesse su Steam, ampliando così il proprio pubblico e offrendo nuove opportunità di intrattenimento.

Il titolo indie The Brew Barons, ispirato al film Porco Rosso, è ora disponibile su PlayStation 5: tra voli, pirati e birre artigianali, il gioco propone un mix insolito che ha già conquistato molti utenti Steam. L'aeroplano rosso di Miyazaki torna a solcare i cieli, ma questa volta in forma videoludica: The Brew Barons, già noto agli utenti Steam, debutta su PlayStation 5. Un titolo che unisce avventura, crafting e dogfight in una formula chiaramente debitore dell'estetica di Porco Rosso. Dallo Steam Store alla PS5: cosa offre The Brew Barons L'uscita è ufficiale: Lifetap Studios ha portato The Brew Barons su PlayStation Store, dove può essere scaricato a 21,99 dollari.

