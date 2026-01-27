Coco Gauff pensa di non essere ripresa e si sfoga negli spogliatoi | Ma perché lo fanno vedere?

In seguito alla sconfitta agli Australian Open, Coco Gauff si è aperta negli spogliatoi, esprimendo il suo disappunto riguardo alle riprese televisive durante il suo sfogo. Un momento di fragilità che mette in luce la pressione e le emozioni degli atleti in circostanze competitive intense, offrendo uno sguardo autentico sulla loro quotidianità nel mondo dello sport professionistico.

Coco Gauff si è sfogata nella pancia della Rod Laver Arena dopo la pesante sconfitta contro Elina Svitolina agli Australian Open. Poi la sua spiegazione del perché della racchetta disintegrata.🔗 Leggi su Fanpage.it

L’eliminazione di Coco Gauff negli Australian Open 2026 ha suscitato una reazione intensa negli spogliatoi.

Durante gli Australian Open, Coco Gauff ha condiviso un episodio divertente avvenuto negli spogliatoi, ammettendo di aver commesso una gaffe durante la sua permanenza.

