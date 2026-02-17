Capo d’Orlando arrestato 29enne | hashish e cocaina nascosti in casa e auto

Un giovane di 29 anni è stato arrestato a Capo d’Orlando dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto droga nascosta nella sua casa e nella sua auto. Durante un controllo vicino a un bar di Acquedolci, i poliziotti hanno trovato alcuni grammi di hashish e cocaina, oltre a strumenti per il taglio e il confezionamento. La scoperta ha svelato un’attività di spaccio che andava oltre il semplice possesso personale.

Un controllo apparentemente di routine nei pressi di un locale di Acquedolci ha fatto emergere un quadro ben più complesso. Gli agenti del Commissariato di Capo d'Orlando, impegnati nei servizi antidroga predisposti dalla Questura di Messina, hanno notato un 29enne aggirarsi con fare sospetto e hanno deciso di approfondire la situazione. La perquisizione dell'auto ha subito rivelato diverse dosi di hashish, ma il vero tesoro dello spaccio era nascosto nell'abitazione del giovane. Gli agenti hanno scoperto un panetto di hashish da circa 26 grammi, una decina di dosi di cocaina già confezionate, marijuana e il materiale necessario per preparare gli involucri, oltre a diverse centinaia di euro, presumibilmente frutto dell'attività illecita.