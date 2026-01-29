Spaccio in viale Ungheria | cocaina e hashish nascosti tra siepi e tombini

La polizia ha smantellato un traffico di droga in viale Ungheria. Durante le indagini, i sospetti sono stati sorpresi a nascondere cocaina e hashish tra siepi e tombini. Sei persone sono state arrestate, tutte straniere, coinvolte in un giro che portava droga in città.

Operazione della Polizia di Stato di Udine contro lo spaccio nella zona di viale Ungheria e del parco Martiri delle Foibe. Sei cittadini stranieri sono finiti in carcere al termine di un’indagine partita dalle segnalazioni dei residenti. Sequestrati oltre 15 chili di droga e documentate decine di cessioni, anche a minorenni È scattata nella scorsa primavera l’attività investigativa che ha portato all’arresto di sei cittadini stranieri accusati di gestire un fiorente traffico di stupefacenti in viale Ungheria. A far muovere la Squadra Mobile della Questura sono state le numerose segnalazioni dei residenti della zona, esasperati da un fenomeno di spaccio quotidiano tra i portici del viale e l’area del parco Martiri delle Foibe.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Viale Ungheria Hashish e cocaina nascosti tra le siepi: sequestro da 80 mila euro in città Spaccio di droga nel Veronese, sequestrati più di 27 chili tra hashish e cocaina Nel Veronese, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 27 chili di hashish e circa 300 grammi di cocaina in un'operazione contro lo spaccio di droga. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Lombatine di suino Saporite e versatili, le lombatine di suino sono perfette per griglia, padella o forno. Nato e allevato in Italia In offerta a 6,99 €/kg Ponzano di Fermo — Viale Trieste, 53 Moresco (Spaccio e sede) — Via Piane, 65 WhatsApp: 33 facebook Spaccio tra viale Vittoria e via dei Mille: arrestati due pusher. Uno ingerisce cocaina durante il fermo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.