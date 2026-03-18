Lautaro Martinez ha un contratto di tre anni con l'Inter, ma ha dichiarato di desiderare un ritorno al Racing. L'attaccante, cresciuto nel club ora presieduto da Milito, ha detto di mantenere rapporti settimanali con il suo ex compagno. La sua affermazione riguarda il futuro, senza specificare tempistiche o condizioni.

"Tornare al Racing è un mio desiderio: sto cercando di convincere mia moglie e lei mi supporta. Ovviamente dipende da tante cose, famigliari ma anche come sto fisicamente. Ma il mio sogno è quello di tornare a giocare al Racing per almeno un anno, non so quando". Lautaro Martinez, nel corso di un'intervista rilasciata a Racing Radio, parla apertamente. non di Inter. E lo fa svelando il più grande desiderio che conserva per il futuro. Un futuro che è ancora lontano, almeno un po': "Ho ancora 3 anni di contratto con l'Inter, mi piacerebbe stare a lungo nel calcio di alto livello, mi sento bene e sono ancora giovane ma in futuro mi piacerebbe far capire ai miei figli l'amore che la gente del Racing ha per me. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro: "Ho 3 anni di contratto all'Inter, ma il mio sogno è tornare al Racing, prima o poi"

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