Classifica FIMI dal 6 al 12 febbraio Laura Pausini debutta terza negli album con ‘Io canto 2’

Laura Pausini, che sta per affiancare Carlo Conti a Sanremo, si trova al terzo posto nella classifica FIMI dal 6 al 12 febbraio 2026 a causa delle vendite del suo nuovo album, ‘Io canto 2’. Nonostante abbia dominato le vendite di supporti fisici come CD e vinili, il suo nuovo lavoro non ha mantenuto il primato negli ascolti streaming e nelle vendite complessive. Un dettaglio che mostra come il mercato musicale stia cambiando, con i fan che preferiscono sempre più le piattaforme digitali.

Laura Pausini non strappa la vetta nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 6 al 12 febbraio 2026: la cantante, prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo di Carlo Conti, è terza negli album con Io canto 2, suo nuovo lavoro, nonostante il primo posto nei formati fisici (CD, vinili e musicassette). Al primo posto resiste Kid Yugi, mentre nei singoli si impone Bad Bunny con DTMF. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Bad Bunny – DTMF. Kid Yugi – Tristano e Isotta. Kid Yugi – Amelie. TonyPitony – Donne ricche (Acoustic Version). Bad Bunny – Nuevayol. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

