Fanuzzi | Fine lavori entro il 30 aprile ditta sollecitata ad aumentare la forza lavoro

I lavori di rinnovo allo Stadio Fanuzzi di Brindisi procedono, ma ancora non sono pronti. I responsabili hanno detto che finiranno entro il 30 aprile, anche se hanno sollecitato l’azienda a mettere più persone in cantiere. Ieri si è tenuto un incontro per fare il punto sui progressi, con l’obiettivo di rispettare quella scadenza e consegnare lo stadio in tempo per i Giochi del Mediterraneo di maggio.

Sopralluogo di vicesindaca e dirigenti comunali, con tecnici della struttura commissariale dei Giochi del mediterraneo: "Entro il 15 aprile il completamento di gradinata e Curva" I tecnici della struttura commissariale assieme ai responsabili della ditta appaltatrice, al direttore dei lavori, al vicesindaco di Brindisi, al dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune capoluogo ed al responsabile unico del procedimento hanno effettuato un sopralluogo per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e, a fronte della constatazione che tutte le demolizioni sono state effettuate e che le riparazioni delle strutture di sostegno delle nuove gradinate sono state eseguite, hanno preso atto che non sono presenti le strutture prefabbricate delle nuove gradinate previste per la Curva sud e per la Tribuna est.

