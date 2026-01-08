Città della Scienza un weekend alla scoperta delle meraviglie del quotidiano con Giochi e Scienza

Città della Scienza propone un fine settimana dedicato alla scoperta delle meraviglie del quotidiano con l’evento “Giochi e Scienza”. Un’occasione per bambini e adulti di esplorare in modo coinvolgente e educativo i principi scientifici che ci circondano, attraverso attività interattive e giochi. Un appuntamento pensato per stimolare la curiosità e approfondire la conoscenza, offrendo un’esperienza educativa e divertente per tutte le età.

Un nuovo weekend a Città della Scienza per grandi e piccini pronti a partecipare a “Giochi e Scienza”. Come funziona il mondo che ci circonda e quali sono le leggi fisiche che regolano ogni nostro piccolo gesto quotidiano? Spesso la complessità della realtà ci sfugge, ma la verità è che la fisica spiega con incredibile . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Città della Scienza, un weekend alla scoperta delle meraviglie del quotidiano con “Giochi e Scienza” Leggi anche: Biotech Adventure, un weekend tra scienza e biotecnologie a Città della Scienza Leggi anche: Città della Scienza, un weekend tra arte barocca e meraviglie scientifiche nel segno di Luca Giordano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Anche quest’anno Città della Scienza celebra il Natale con un ricco calendario di attività pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. Per oltre un mese, il museo proporrà laboratori scientifici e creativi, dimostrazioni, esperimenti, science show e percorsi gu - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.