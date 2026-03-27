A Città della Scienza sabato 28 e domenica 29 marzo Illusioni ottiche…

Sabato 28 e domenica 29 marzo, presso Città della Scienza, si svolge una mostra dedicata alle illusioni ottiche. L’evento è aperto a visitatori di tutte le età e permette di esplorare come il cervello interpreti immagini visive, spesso in modo diverso dalla realtà. La manifestazione si inserisce in un programma di iniziative che puntano a coinvolgere il pubblico attraverso esperienze visive e scientifiche.

Città della Scienza invita grandi e piccini a scoprire il mondo delle illusioni ottiche, un mondo in cui ciò che vediamo non sempre corrisponde alla realtà. Nel fine settimana 28 e 29 marzo 2026, Città della Scienza vi invita a scoprire il mondo delle illusioni ottiche, un mondo in cui ciò che vediamo non sempre corrisponde alla realtà. Tra colori che sembrano muoversi, forme che si deformano e prospettive ingannevoli, scopriremo insieme i segreti scientifici dietro questi incredibili fenomeni visivi. Un’occasione unica per esplorare come il nostro cervello interpreta la realtà e come la scienza può trasformare l’illusione in un momento educativo e divertente. 🔗 Leggi su 2anews.it

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