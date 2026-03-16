Durante la cerimonia degli Oscar, Leonardo DiCaprio è diventato protagonista di un nuovo meme, catturato in un momento che ha fatto il giro del web. L’attore statunitense, noto per i suoi ruoli cinematografici, ha attirato l’attenzione anche per questa scena che si è diffusa rapidamente sui social. La sua presenza ha trasformato un attimo di scena in un’immagine condivisa da milioni di utenti online.

Altro che “re del mondo” come gridava sulla prua del Titanic nei panni di Jack, Leonardo DiCaprio è “il re dei meme”. Una semplice espressione del volto, un’inquadratura al momento giusto e il gioco è fatto: agli Oscar 2026 è già nato l’ultimo meme con protagonista uno degli attori più “memetici” di Hollywood nonché premio Oscar. Tutto è accaduto durante la 98ª cerimonia degli Academy Awards ( che ha visto trionfare il film di cui è protagonista, ndr ), quando il presentatore della serata, il comico Conan O’Brien, ha deciso di giocare con la fama social dell’attore. Dopo aver ricordato alcuni dei meme più celebri che negli anni hanno trasformato l’interprete in un vero fenomeno della cultura internet, O’Brien lo ha invitato a crearne uno nuovo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Leondardo DiCaprio colpisce ancora: agli Oscar nasce in diretta il nuovo meme del “re di internet”

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