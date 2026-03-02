Ascolti TV di domenica 1 marzo 2026 | Franco Battiato vince la prima serata Domenica In vola con lo Speciale Sanremo

Domenica 1 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno visto Rai1 primeggiare con il documentario dedicato a Franco Battiato, intitolato “Il lungo viaggio”. Su Rai 2, Che Tempo Che Fa ha ottenuto buoni risultati, mentre La Ruota della Fortuna ha dominato la fascia di access prime time sul Nove. La trasmissione dello Speciale Sanremo ha portato Domenica In a livelli elevati di ascolto.

Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Rai1 leader con “Franco Battiato – Il lungo viaggio”. Bene Che Tempo Che Fa sul Nove, Access dominato da La Ruota della Fortuna Gli ascolti TV di domenica 1 marzo 2026 premiano Rai1 in prima serata con il documentario evento dedicato a Franco Battiato. Ottimi risultati anche per lo Speciale Sanremo di Domenica In nel pomeriggio, mentre in Access Prime Time domina Canale5 con La Ruota della Fortuna. Ecco tutti i dati nel dettaglio. Su Rai1, Franco Battiato – Il lungo viaggio conquista 2. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV di domenica 1 marzo 2026: Franco Battiato vince la prima serata, Domenica In vola con lo Speciale Sanremo Leggi anche: ASCOLTI TV 1 MARZO 2026: FRANCO BATTIATO, IL MILIONARIO, DOMENICA IN, SANREMO DOPO LE 2 Ascolti TV | Domenica 1 Marzo 2026. Il film su Battiato vince col 18.8%, Milionario 14.3%. In calo Domenica In a Sanremo (36.6-37.5-32.4%)Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Contenuti utili per approfondire Franco Battiato. Temi più discussi: Stasera in tv (1 marzo): De Martino resta in ferie, Franco Battiato dopo Sanremo e Romina Power contro Gerry Scotti; Chi vuol essere milionario non va in onda il 22 febbraio: perché e quando torna il game show con Gerry Scotti; Ascolti tv domenica 1 marzo: Franco Battiato, Chi vuol essere milionario, Le Iene - TPI; Ascolti TV di ieri domenica 22 febbraio 2026: La cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici e Io sono Farah i più visti. Ascolti tv domenica 1 marzo: Franco Battiato, Chi vuol essere milionario, Le IeneAscolti tv 1 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv, l'omaggio a Battiato supera Il Milionario di Gerry ScottiGli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, Franco Battiato – Il lungo viaggio siglare 2.961.000 spettatori pari al 18.8% di ... iltempo.it “Questo o quello”: Dario Aita racconta Franco Battiato attraverso scelte che riflettono il suo percorso artistico e umano. Un modo diverso per entrare nel cuore del film e nel viaggio interiore dell’artista. #FrancoBattiato - #IlLungoViaggio è disponibile su RaiPlay - facebook.com facebook Il film su Franco Battiato, interpretato da Dario Aita, vince la serata col 19% e 3 milioni di telespettatori su Rai 1, dopo il recente successo al cinema. Su Canale 5 Gerry Scotti con #ChiVuolEssereMilionario si ferma al 14% e 1.781.000 #AscoltiTv #FrancoBattiat x.com