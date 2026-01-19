Mattarella | decisioni toghe siano esenti da condizionamenti Per questo la Carta ha scelto il modello del governo autonomo della magistratura
Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza dell'autonomia della magistratura, evidenziando come la Costituzione abbia scelto un modello di governo autonomo per garantire decisioni basate esclusivamente sul diritto. La sua dichiarazione mira a rafforzare il principio di indipendenza, fondamentale per assicurare che le decisioni giudiziarie siano libere da condizionamenti esterni e influenze di ogni genere.
Roma, 19 gennaio 2026 – "Le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura sono indiscutibili, proprio perché funzionali ad assicurare che le decisioni siano adottate secondo diritto e non in base a ragioni esterne dovute a condizionamenti, pregiudizi, influenze o per il timore di ritorsioni o critiche. Per rendere effettiva tale indipendenza la Costituzione ha scelto il modello del governo autonomo della magistratura". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
