Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza dell'autonomia della magistratura, evidenziando come la Costituzione abbia scelto un modello di governo autonomo per garantire decisioni basate esclusivamente sul diritto. La sua dichiarazione mira a rafforzare il principio di indipendenza, fondamentale per assicurare che le decisioni giudiziarie siano libere da condizionamenti esterni e influenze di ogni genere.

Roma, 19 gennaio 2026 – "Le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura sono indiscutibili, proprio perché funzionali ad assicurare che le decisioni siano adottate secondo diritto e non in base a ragioni esterne dovute a condizionamenti, pregiudizi, influenze o per il timore di ritorsioni o critiche. Per rendere effettiva tale indipendenza la Costituzione ha scelto il modello del governo autonomo della magistratura". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mattarella: decisioni toghe siano esenti da condizionamenti. "Per questo la Carta ha scelto il modello del governo autonomo della magistratura”

Leggi anche: La tesi di Nordio: “Con l’attuale Carta si può sottomettere il pm al governo”. Ma non è vero: è “autonomo da ogni potere”

Leggi anche: Separazione carriere, Schlein: "Modifica Carta per toghe che obbediscano a governo"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Giustizia, Mattarella: decisioni delle toghe siano esenti da condizionamenti e influenze - Inoltre, aggiunge il Capo dello Stato, «la decisione giudiziaria, una volta assunta, nel nostro Stato di diritto non è una verità assoluta ma è sottoposta a verifiche e controlli - msn.com