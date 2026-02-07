Ex Olivetti a Massa | Riqualificazione tra investimenti privati e forti critiche del PD

La questione dell’ex Olivetti a Massa si accende di nuovo. L’amministrazione comunale sta lavorando a un progetto di riqualificazione, ma il Partito Democratico si oppone duramente. Le critiche si fanno sempre più veementi e il dibattito pubblico si infiamma, con opinioni divise tra chi vede nell’intervento una possibilità di rinascita e chi teme uno smacco per il patrimonio industriale della città.

Olivetti Rinasce tra Polemiche: Massa Divisa sul Futuro di un Simbolo Industriale. La disputa sulla riqualificazione dell'ex area Olivetti a Massa si è inasprita, con un acceso scontro tra l'amministrazione comunale e il Partito Democratico locale. Al centro del dibattito, una variante urbanistica che prevede la trasformazione di un'area precedentemente destinata a usi artigianali e industriali in una "cittadella" a usi misti, un progetto che il sindaco Francesco Persiani difende come una soluzione necessaria per rilanciare un comparto in stato di degrado da oltre due decenni, mentre i consiglieri del PD Enzo Romolo Ricci e Stefano Alberti denunciano una mancanza di confronto e una visione miope sullo sviluppo del territorio.

