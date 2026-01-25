Servizi estetici abusivi e carenze igienico-sanitarie | blitz dei Nas di Parma sospeso salone di acconciature

I carabinieri del NAS di Parma hanno condotto un’ispezione presso un salone di acconciature a Piacenza, riscontrando irregolarità legate a servizi estetici abusivi e carenze igienico-sanitarie. L’intervento ha portato alla sospensione dell’attività, evidenziando l’importanza del rispetto delle norme per garantire la sicurezza dei clienti e la corretta gestione delle attività.

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno recentemente effettuato un'ispezione igienico-sanitaria presso un'attività di acconciatura situata a Piacenza.L'intervento ha consentito di accertare diverse criticità. In particolare, all'interno dell'esercizio venivano.

Carenze igienico-sanitarie e dubbi sul cibo: i Nas sequestrano 65 chili di alimenti e chiudono un supermarket etnico a ParmaDurante un’operazione dei NAS di Parma, sono stati sequestrati 65 chili di alimenti e chiuso un supermarket etnico a causa di carenze igienico-sanitarie e dubbi sulla salubrità dei prodotti.

Alimenti marci e carenze igienico-sanitarie: Nas staccano multe per 1,5 mln di euroNel corso delle recenti operazioni, le autorità hanno effettuato controlli su alimenti e strutture alimentari, riscontrando cibi scaduti, marci o conservati in condizioni igienico-sanitarie insufficienti.

