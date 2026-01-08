Moscati Militerno nominato Direttore della Chirurgia Generale

Dal 1° gennaio, Giuseppe Militerno è stato nominato Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale presso l’ospedale Moscati. Con questa nomina, si rafforza l’organizzazione del reparto, garantendo continuità e professionalità nell’assistenza ai pazienti. Militerno assume il ruolo di responsabile, contribuendo allo sviluppo delle attività chirurgiche e alla qualità delle prestazioni offerte.

Dal 1° gennaio ha ufficialmente preso servizio il nuovo Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, Giuseppe Militerno. Il dott. Militerno approda ad Avellino con un solido bagaglio di competenze maturate in contesti clinici di elevata complessità. L'ultima e significativa tappa del suo percorso professionale è stata presso l' Ospedale del Mare dell' ASL Napoli 1 Centro. Chirurgo di ampia esperienza, vanta competenze che spaziano dalla chirurgia epatobiliare al trattamento delle malattie infiammatorie, fino alla chirurgia dei traumi, con una rilevante attività anche nel campo dei trapianti: "Sono felicissimo di essere arrivato all' Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati – ha dichiarato il dott.

