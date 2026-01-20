Fondi ad Hamas Salis | Pronti a costituirci parte civile dalla destra campagna becera

Il Comune di Genova valuta di costituirsi parte civile in un’inchiesta riguardante i fondi raccolti per finalità umanitarie in Palestina. Se le indagini confermeranno che tali risorse sono state indirizzate ad Hamas, l’amministrazione agirà di conseguenza. La questione è al centro di un’attenzione crescente, evidenziando l’importanza di verificare la destinazione effettiva dei fondi raccolti per scopi umanitari.

Il Comune è pronto a costituirsi parte civile se l’inchiesta aperta a Genova - che ha portato all’arresto di Mohammad Hannoun - dovesse accertare che i fondi raccolti ufficialmente per finalità umanitarie a sostegno della popolazione palestinese siano stati destinati ad Hamas.Lo ha detto la.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Fondi ad Hamas: pronti i ricorsi al RiesameGli avvocati degli arrestati nell’inchiesta di Genova sui presunti finanziamenti a Hamas annunciano la preparazione di ricorsi al tribunale del Riesame.

Indagini su fondi ad Hamas, Salis: “Mai andata ai comizi di Hannoun, querelerò chi diffonde notizie inventate”Salis ha dichiarato di non aver mai partecipato ai comizi di Hannoun e minaccia querele contro chi diffonde notizie false.

