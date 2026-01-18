Isola pedonale del centro storico in futuro niente biciclette

L’isola pedonale del centro storico di Latina potrebbe, in futuro, vietare l’uso delle biciclette per regolamento. Questa eventualità mira a garantire maggiore sicurezza e fruibilità degli spazi pedonali, mantenendo un ambiente più tranquillo e accessibile. La decisione sarà valutata attentamente, considerando le esigenze di residenti, commercianti e visitatori. Restano da definire modalità e tempistiche di eventuali modifiche alle normative attuali.

Le biciclette potrebbero essere bandite dall’isola pedonale del centro storico di Latina, in un futuro prossimo. Il tutto per evitare possibili incidenti con i pedoni che frequentano l’area pedonale urbana (apu). È questo l’indirizzo presentato in commissione Trasporti dall’assessore al ramo, Gianluca Di Cocco: un documento in cui si afferma come “l’isola pedonale è spazio urbano prioritariamente destinato alla mobilità lenta, alla socialità, alla valorizzazione del commercio di prossimità e alla fruizione in condizioni di massima sicurezza da parte di cittadini, famiglie, anziani e persone con disabilità, in coerenza con i principi di accessibilità universale e inclusione sociale”; al tempo stesso, però, “l’incremento dell’utilizzo di biciclette, monopattini elettrici e altri dispositivi di micromobilità, seppur coerente con le politiche di mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni, può determinare situazioni di pericolo, interferenze e conflitti con i flussi pedonali all’interno di aree a vocazione esclusivamente pedonale, specialmente in contesti ad alta densità di presenza”. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Frosinone, niente isola pedonale per domenica 21 dicembre Leggi anche: Natale a Formia: isola pedonale in centro e parcheggi gratuiti durante le feste Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Isola pedonale del centro storico, in futuro niente biciclette; Vucciria, prorogata fino al 31 dicembre 2026 l'Area Pedonale del mercato storico; La telecamera che non perdona: multe a valanga nel centro storico con la ZTL; Ztl Milano: mappa, regole e orari 2026. Isola pedonale del centro storico, in futuro niente biciclette - L'indirizzo dell'assessore Di Cocco presentato in commissione: "Provvedimento a tutela della sicurezza dei pedoni" ... latinatoday.it

