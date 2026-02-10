Un dipendente di Frosinone si è rivolto alle forze dell’ordine dopo aver subito un’aggressione. L’uomo accusa il suo datore di lavoro di averlo picchiato, probabilmente a causa di uno stipendio non pagato. La polizia ha deferito il datore di lavoro per lesioni personali e ora indaga sulla vicenda.

È scattato un deferimento all'Autorità Giudiziaria: coinvolto nella vicenda è un datore di lavoro, accusato di lesioni personali nei confronti di un dipendente. L'episodio, avvenuto a Frosinone qualche mese fa, sarebbe stato scatenato dal mancato pagamento dello stipendio. La notizia è stata resa nota dalla Polizia di Stato, che ha agito in seguito alla querela presentata dalla presunta vittima presso il Commissariato di Sora. I fatti contestati Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine quando un uomo si è recato negli uffici del Commissariato di P.

© Virgilio.it - Stipendio non pagato e aggressione a Frosinone, dipendente accusa il datore di lavoro: il caso

Il tribunale di Rimini ha deciso che un'azienda non può negare a una lavoratrice con disabilità la possibilità di scegliere orari diversi.

Una dipendente di un supermercato Pam in Toscana è stata licenziata per aver lasciato il negozio senza pagare un flacone di detersivo da 2,50 euro.

