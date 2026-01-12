Export farmaceutica e agroalimentare i campioni del Made in Italy

Nel periodo gennaio-agosto 2025, le esportazioni italiane hanno registrato una crescita complessiva del 2,6 per cento. Tra i settori più performanti si distinguono le Specialità Farmaceutiche, con un aumento del 36,7 per cento, e l’agroalimentare, confermando la solidità del Made in Italy. Al contrario, comparti come l’Elettromeccanica, il Sistema Moda e la Chimica hanno subito cali, evidenziando le dinamiche differenziate dell’export nazionale.

Nei primi otto mesi del 2025 le esportazioni italiane sono cresciute del 2,6 per cento, con andamenti differenziati tra i diversi comparti: a fronte del meno 2,5 per cento dell’Elettromeccanica (macchine e componentistica), principale voce del Made in Italy, del meno 5,5 per cento del Sistema Moda e del meno 3 per cento della Chimica, le Specialità Farmaceutiche hanno registrato un boom del più 36,7 per cento. Food punto di forza. Anche l’export dell’Agroalimentare italiano continua a crescere: più 4,6 per cento per i prodotti di Largo Consumo, grazie soprattutto a Formaggi, Caffè, Prodotti di Cioccolato e Acqua minerale, e più 11 per cento per i prodotti dell’Agricoltura, in particolare Ortofrutta, Carni rosse e Floricoltura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Made in Italy, cibo da record: export agroalimentare più forte dei dazi Leggi anche: Great Taste in Italy 2026: torna la sfida dell’eccellenza agroalimentare Made in Italy La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli, farmaceutico e agroalimentare trainano l'export del Sud - Giuseppe Nargi, direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia dell’istituto bancario: “Le imprese del Mezzogiorno sanno ... quotidiano.net Rieti, vola l’export del Reatino: il traino dalla farmaceutica - Continua il periodo positivo per l’export reatino, al vertice, in percentuale, tra le province del Lazio. ilmessaggero.it Export, a luglio +24% verso gli Usa. Balzano farmaci e agroalimentare - Vola l'export made in Italy, soprattutto grazie alle vendite negli Stati Uniti. ilmessaggero.it Farmaceutica, export italiano a +33%. Ma l’Europa deve cambiare passo - facebook.com facebook A ottobre 2025 il commercio estero italiano registra una flessione congiunturale dell’export (-3,0%), che interessa sia l’area Ue (-2,8%) sia i mercati extra Ue (-3,2%). Le importazioni mostrano invece un lieve aumento (+0,3%). Su base annua, l’export riman x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.