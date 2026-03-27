Per il Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi ha scelto uno stile che combina minimalismo e dettagli distintivi. La conduttrice indossa abiti caratterizzati da linee pulite e tessuti pregiati, con elementi che aggiungono un tocco personale al suo look. La sua scelta di abbigliamento si distingue per la sobrietà e l’attenzione ai particolari, creando un’immagine elegante e raffinata.

Minimalismo sofisticato e dettagli capaci di raccontare una storia: è questa la nuova cifra stilistica di Ilary Blasi. Alla vigilia del Grande Fratello Vip 2026 aveva dichiarato il suo intento con chiarezza: “Voglio essere pulita, con un tocco di originalità e un particolare che dia personalità”. Una visione che si traduce, puntata dopo puntata, in una narrazione estetica coerente e contemporanea. I look abbandonano gli eccessi del passato per abbracciare un’eleganza più misurata, fatta di silhouette essenziali e accenti studiati, mai casuali. Dietro ogni scelta, due stylist di fiducia che ormai accompagnano l’ex moglie di Francesco Totti da anni, confezionando per lei un guardaroba che dialoga con le firme più autorevoli della moda italiana ed internazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi veste Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026

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