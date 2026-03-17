Chi veste Ilary Blasi per il Grande Fratello Vip 2026 la stylist Silvia Giacò | In questa edizione solo sobrietà

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 si apre con Ilary Blasi alla conduzione, mentre Silvia Giacò si occupa dello stile della conduttrice. La stylist ha spiegato che questa volta l’abbigliamento scelto sarà caratterizzato da sobrietà, senza dettagli troppo vistosi o eccessivi. La presentatrice torna in tv, mentre Giacò cura i look per l’occasione, confermando un approccio più semplice e minimalista.

Al via la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi che torna come conduttrice. Silvia Giacò, sua stylist e costumista, ha raccontato a Fanpage.it come scelgono insieme i look e a cosa prestano più attenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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