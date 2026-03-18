Grande Fratello Vip l’annuncio di Ilary Blasi a fine puntata | Chi è al televoto

Alla fine della prima puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha annunciato chi sono i concorrenti in nomination e al televoto. La diretta ha presentato i partecipanti e le prime dinamiche del reality, dando il via alla nuova stagione. La trasmissione ha già attirato l’attenzione del pubblico, con numerosi protagonisti pronti a confrontarsi e a essere giudicati dagli spettatori.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via con una prima puntata che ha già mostrato tutte le potenzialità di una stagione destinata a far discutere. Al timone c’è Ilary Blasi, tornata in quello che molti considerano il suo habitat naturale, mentre il cast appare fin da subito variegato e pronto a regalare dinamiche accese. A sorprendere, però, non sono stati soltanto i concorrenti, ma anche il ruolo sempre più centrale delle opinioniste. Se da una parte il pubblico si aspettava interventi pungenti da parte di Selvaggia Lucarelli, dall’altra nessuno immaginava un debutto così incisivo per Cesara Buonamici. La serata è scivolata via tra prove, prime strategie e le immancabili nomination, ma è nella seconda metà della diretta che si è consumato uno dei momenti più discussi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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