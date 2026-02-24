Montecatini Walter Spadoni muore soffocato al ristorante | addio allo storico portiere d’albergo

Walter Spadoni, noto ex portiere d’albergo, è morto dopo aver soffocato durante una cena con la moglie in un ristorante di Montecatini. La causa dell’incidente è stata un’ostruzione improvvisa delle vie respiratorie, che non ha lasciato scampo. La serata si svolgeva senza problemi, con il locale pieno di clienti e un’atmosfera tranquilla. La tragedia ha colpito chi era presente, lasciando un vuoto nel locale.

Il dramma al ristorante mentre era a cena con la moglie. Una cena tranquilla, una serata senza pensieri, il brusio lieve di un ristorante di provincia. Poi il silenzio improvviso, l’angoscia, la corsa contro il tempo. A Montecatini Terme, la morte è arrivata così, all’improvviso, tra i tavoli del ristorante Gialdini di via Biscolla. Walter Spadoni, 69 anni, residente a Ponte Buggianese, è morto soffocato da un boccone andato di traverso mentre stava cenando con la moglie. Una tragedia che ha colpito non solo una famiglia, ma un’intera comunità. Cosa è successo al ristorante Gialdini di Montecatini?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Walter muore a cena al ristorante: “Soffocato da un boccone”. Un medico ha provato la manovra di Heimlich, ma non è riuscitaWalter perde la vita durante una cena al ristorante Gialdini di Montecatini, a causa di un boccone che lo ha soffocato.

