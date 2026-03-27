Chi è Samuele Carrino il giovane attore del momento

Samuele Carrino, nato nel 2009, è un attore italiano che si sta facendo conoscere nel mondo del cinema. Nel 2024 ha interpretato il ruolo di Andrea Spezzacatena nel film intitolato

Samuele Carrino, nato nel 2009, è un giovane attore emergente, noto per aver interpretato Andrea Spezzacatena nel film del 2024 Il ragazzo dai pantaloni rosa. Samuele ha debuttato con successo in questo ruolo drammatico sul bullismo e dal 2025 entra nel cast della serie Netflix Riv4li. Origini pugliesi, appena 17 anni ma ha iniziato dalla tenera età ad affacciarsi al mondo della recitazione: “Coltivo questa passione dai tempi dell’asilo” – ha raccontato al Corriere della Sera – “Ho cominciato dal teatro, poi mi sono appassionato al mondo del cinema e della tv”. La triste storia di Andrea Spezzacatena lo ha colpito, ha sentito forte il bisogno di veicolare un messaggio oltremodo urgente e necessario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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