Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il Musical intervista a Samuele Carrino | Ero spaventato all’inizio per il canto c’è un grande senso di responsabilità Nel remake americano vorrei vedere Owen Cooper di Adolescence

Dal grande schermo al palcoscenico per dare forza a un messaggio di grande valore sociale: “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, per la regia di Massimo Romeo Piparo, arriva al Teatro Sistina da venerdì 20 febbraio fino all’8 marzo. Il musical è stato presentato il 6 febbraio, alla vigilia della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo del 7 febbraio. All’evento hanno partecipato Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, oltre cento studenti della scuola media Bramante di Roma e gli allievi dell’Accademia Il Sistina. La storia torna a emozionare il pubblico in una nuova forma artistica, mantenendo intatta la sua forza comunicativa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Samuele Carrino, il ragazzo dai pantaloni rosa, torna a calcare il palco nel ruolo di Andrea Spezzacatena nella versione musical del film di successo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA PRESENTATO ALLA STAMPA; Il ragazzo dai pantaloni rosa diventa un juke-box musical al Sistina; Il ragazzo dai pantaloni rosa diventa musical: in scena la lotta contro il bullismo; Samuele Carrino è ancora Il ragazzo dai pantaloni rosa: Andrea Spezzacatena è un amico. Anche io sono stato bullizzato: tutti facevano calcio, io danza. Ero discriminato.

Samuele Carrino è ancora Il ragazzo dai pantaloni rosa : «Andrea Spezzacatena è un amico. Anche io sono stato bullizzato: tutti facevano calcio, io danza. Ero discriminato»Il giovane attore interpreta ancora Andrea nella versione musical del film di successo del 2024. «La parola è la migliore arma contro il bullismo», dice. Dal 20 febbraio è in scena al Teatro Sistina ... vanityfair.it

Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa, le prime immagini dal musical con Samuele Carrino nei panni di Andrea SpezzacatenaUn juke box musicale con una playlist di canzoni popolarissime del pop-rock italiano scelte come parte del racconto. gay.it

Il “ SISTINA” e’ sempre piu’ “rosa” … il 20 febbraio si avvicina . Teatro Sistina #ilmusical #ilragazzodaipantalonirosa #massimopiparo #samuelecarrinoofficial - facebook.com facebook