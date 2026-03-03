Samantha De Grenet è stata sposata per la prima volta con Pierfrancesco Micara, un ex fidanzato di Rosita Celentano. Il loro matrimonio è stato celebrato quando entrambi erano molto giovani e successivamente annullato. Micara è noto anche per aver avuto una relazione con Rosita Celentano. La coppia ha deciso di separarsi, affermando di aver voluto cose diverse.

Samantha De Grenet si è sposata per la prima volta giovanissima con Pierfrancesco Micara – ex fidanzato di Rosita Celentano – con il quale l’unione è stata annullata. Pierfrancesco Micara era un giovane rampollo della Roma bene. La stessa Samantha De Grenet ricordando il primo matrimonio ha ammesso: “C’era tutta la Roma che contava, c’era Bettino Craxi, Tullio de Piscopo suonava la batteria, Peppino di Capri cantava. Io avrei voluto un matrimonio semplice, ma la famiglia di mio marito ci teneva.”. Il matrimonio tra Samantha De Grenet e Micara è durato solo otto mesi, anche se già durante il viaggio di nozze la showgirl si è resa conto che non sarebbe durato a lungo: “mi accorgo che io vedo rosso, lui blu: io volevo andare al mare, lui in montagna”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il primo marito di Samantha De Grenet, Pierfrancesco Micara: “Sposati troppo giovani, volevamo cose diverse”

Samantha De Grenet, chi sono tutti gli ex fidanzati e ex marito, da Pieraccioni a Inzaghi (e il flirt con Totti)Nella vita di Samantha de Grenet non mancano gli ex fidanzati, la vita sentimentale della conduttrice è stata molto movimentata: a cominciare dal...

Chi è Brando Barbato, il bellissimo figlio di Samantha De Grenet (e cosa fa nella vita?)Brando Barbato, classe 2005, è il figlio di Samantha De Grenet e del marito Luca Barbato.