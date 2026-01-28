Brando Barbato, il figlio di Samantha De Grenet, ha appena finito il liceo al Sacro Cuore Trinità Dei Monti. È nato nel 2005 e ora si appresta a fare i primi passi nel mondo. Per il momento, si gode la vita senza troppo clamore, lontano dai riflettori, e sembra determinato a scegliere la sua strada senza pressioni esterne.

Brando Barbato, classe 2005, è il figlio di Samantha De Grenet e del marito Luca Barbato. Dopo essersi diplomato alla rinomata scuola privata Sacro Cuore Trinità Dei Monti. Ora Brando è iscritto all’Università dove segue il corso di Giurisprudenza. «Caro amore mio, prima di tutto voglio dirti grazie! Grazie per l’ uomo che sei diventato e grazie per avermi fatto il dono prezioso di essere la tua mamma perché, come ti ho già scritto una volta, tu sei e sarai sempre la parte più bella e vera di me. Questi ultimi mesi sono stati davvero importanti per te, ma come è facile da comprendere, anche per me ed il tuo papà: sei diventato maggiorenne, hai superato brillantemente e con un bel 100 gli esami di maturità e hai passato l’ esame di ammissione alla facoltà di legge. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Brando Barbato, il bellissimo figlio di Samantha De Grenet (e cosa fa nella vita?)

Approfondimenti su Samantha De Grenet

Brando e Maria Rosa sono i figli di Christian De Sica e Silvia Verdone, nati rispettivamente nel 1983 e nel 1987.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Samantha De Grenet

Argomenti discussi: GIORNALISMO/ La soluzione conciliativa a uno spiacevole errore involontario.

Chi è Brando Barbato, il bellissimo figlio di Samantha De Grenet (e cosa fa nella vita?)Brando Barbato, classe 2005, è il figlio di Samantha De Grenet e del marito Luca Barbato. Dopo essersi ... msn.com

Brando Barbato, chi è e grave incidente figlio di Samantha De Grenet/ Lei: Verterbre rotte e tanta pauraBrando Barbato: chi è e grave incidente figlio di Samantha De Grenet, lei confessa: Verterbre rotte e tanta paura Brando Barbato, chi è il figlio di Samantha De Grenet: ha una fidanzata? Nella ... ilsussidiario.net

Diamo il benvenuto ai nostri nuovi membri! Stefania Stefania Corriere, Linda Tenderini, Giovanna Orfeo, Barbara Blandino, Paolo Soccio, Francesca Cosentino Brando, Milena Masoni, Piera Schilardi, Cristina Bonizio, Mino Caliandro, Francesca Marazia, Flori - facebook.com facebook