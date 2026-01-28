Chi è Brando Barbato il bellissimo figlio di Samantha De Grenet e cosa fa nella vita?

Brando Barbato, il figlio di Samantha De Grenet, ha appena finito il liceo al Sacro Cuore Trinità Dei Monti. È nato nel 2005 e ora si appresta a fare i primi passi nel mondo. Per il momento, si gode la vita senza troppo clamore, lontano dai riflettori, e sembra determinato a scegliere la sua strada senza pressioni esterne.

Brando Barbato, classe  2005, è il figlio di  Samantha De Grenet  e del marito  Luca Barbato. Dopo essersi diplomato alla rinomata scuola privata  Sacro Cuore Trinità Dei Monti. Ora  Brando  è iscritto all’Università dove segue il corso di Giurisprudenza. «Caro amore mio, prima di tutto voglio dirti grazie! Grazie per l’ uomo che sei diventato e grazie per avermi fatto il dono prezioso di essere la tua mamma perché, come ti ho già scritto una volta, tu sei e sarai sempre la parte più bella e vera di me. Questi ultimi mesi sono stati davvero importanti per te, ma come è facile da comprendere, anche per me ed il tuo papà: sei diventato maggiorenne, hai superato brillantemente e con un bel 100 gli esami di maturità e hai passato l’ esame di ammissione alla facoltà di legge. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

