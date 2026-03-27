Renato Pozzetto è stato visto recentemente in due foto pubblicate da un ristorante situato in provincia di Pavia. Le immagini hanno suscitato entusiasmo tra i suoi sostenitori, che hanno commentato con entusiasmo sui social. L’attore e comico, noto per le sue esibizioni sul grande schermo, sembra aver fatto ritorno alla vita pubblica dopo un periodo di assenza.

Renato Pozzetto riappare in due nuove foto pubblicate da un ristorante in provincia di Pavia, e per i suoi fan è subito festa. L’attore, che il 14 luglio compirà 86 anni, ha pranzato presso il ristorante Il Pilota, situato a Spessa Po’ ed è apparso sorridente in due nuovi scatti condivisi sulle pagine del locale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ristorante Il Pilota (@ristorante.ilpilota) In una foto Pozzetto fa per salire in macchina, probabilmente dopo il pranzo al Pilota e sorride all’obiettivo. Nonostante si regga ad un bastone, sembra in ottima forma e del resto anche il post del ristorante specifica che la sua presenza “ha portato una ventata di allegria”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Che fine ha fatto Renato Pozzetto? Le nuove foto riaccendono l’affetto dei fan

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Renato Pozzetto in un recente scatto: a 85 anni si mostra sorridente e in buona forma La foto, condivisa da un ristorante in provincia di Pavia dove è stato nei giorni scorsi, lo ritrae con il bastone ma con lo spirito di sempre e la sua immancabile simpatia - facebook.com facebook